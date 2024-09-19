Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1867 года A "Тип 1862-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 50 франков 1867 года A "Тип 1862-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1867 года A "Тип 1862-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 11,671

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1867 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе MDC Monaco за 8500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (7)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Bolaffi (1)
  • Cayón (1)
  • Chaponnière (3)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • CNG (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • Coinhouse (1)
  • GINZA (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (21)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (3)
  • ICE (2)
  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (3)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • Libert (1)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (4)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Nihon (1)
  • Olivier Goujon (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • St James’s (1)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (1)
  • UBS (3)
  • Via (1)
  • Warin Global Investments (5)
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность AU
Цена
916 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 880 EUR
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Olivier Goujon - April 2, 2022
Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 50 франков 1867 A на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Chaponnière - November 20, 2019
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Warin Global Investments - September 13, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1867 A на аукционе Warin Global Investments - September 13, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 сентября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1867 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 50 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск