Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1867 года A "Тип 1862-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 11,671
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1867 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе MDC Monaco за 8500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Auction World (7)
- Aureo & Calicó (2)
- Bolaffi (1)
- Cayón (1)
- Chaponnière (3)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- CNG (1)
- Coin Cabinet (1)
- Coinhouse (1)
- GINZA (3)
- Goldberg (1)
- Heritage (21)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (3)
- ICE (2)
- iNumis (3)
- Jean ELSEN (3)
- Künker (1)
- Leu (1)
- Libert (1)
- MDC Monaco (2)
- Monnaies d'Antan (4)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Nihon (1)
- Olivier Goujon (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- St James’s (1)
- Stack's (2)
- Stephen Album (1)
- UBS (3)
- Via (1)
- Warin Global Investments (5)
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 50 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск