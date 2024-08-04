Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1867 года A "Тип 1862-1870". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,309
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1867 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 22358 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 10 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2216 $
Цена в валюте аукциона 350000 JPY
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2406 $
Цена в валюте аукциона 380000 JPY
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Где продать?
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