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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1867 года A "Тип 1862-1870". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1867 года A "Тип 1862-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1867 года A "Тип 1862-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,309

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1867 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 22358 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2216 $
Цена в валюте аукциона 350000 JPY
Франция 100 франков 1867 A на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2406 $
Цена в валюте аукциона 380000 JPY
Франция 100 франков 1867 A на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе GINZA - April 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Stack's - September 28, 2021
Франция 100 франков 1867 A на аукционе Stack's - September 28, 2021
Продавец Stack's
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1867 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе GINZA - August 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Франция 100 франков 1867 A на аукционе Heritage - May 7, 2021
Франция 100 франков 1867 A на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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