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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1867 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 50 франков 1867 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1867 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 20,437

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Maison Palombo за 11000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (5)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 50 франков 1867 BB на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1204 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Sovereign Rarities - February 14, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Warin Global Investments - February 14, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1867 BB на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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