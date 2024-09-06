Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1867 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 20,437
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Maison Palombo за 11000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1204 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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