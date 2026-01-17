flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1867 года A "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1867 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1867 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC14,528,438

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:100 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1867 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (32)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 617682 проданному на аукционе cgb.fr за 701 EUR. Торги состоялись 27 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Coins NB - 14 декабря 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Coins NB - 29 марта 2025
ПродавецCoins NB
Дата29 марта 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе cgb.fr - 6 июня 2023
Продавецcgb.fr
Дата6 июня 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Pruvost - 15 апреля 2023
ПродавецPruvost
Дата15 апреля 2023
СохранностьMS66 GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Olivier Goujon - 9 октября 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата9 октября 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 25 сентября 2022
ПродавецKatz
Дата25 сентября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе cgb.fr - 7 июня 2022
Продавецcgb.fr
Дата7 июня 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 A на аукционе iNumis - 9 мая 2022
ПродавецiNumis
Дата9 мая 2022
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1867 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1867 года "Тип 1864-1869" с буквами A составляет 100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1867 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1867 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1867 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1867 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1867 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы