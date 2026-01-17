flag
5 франков 1867 года BB "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1867 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1867 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,223,870

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:50 USD
График аукционных продаж 5 франков 1867 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (164)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1867 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Warin Global Investments за 1500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Karamitsos - 2 ноября 2025
ПродавецKaramitsos
Дата2 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 октября 2025
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 октября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Aureo & Calicó - 18 сентября 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Aureo & Calicó - 18 сентября 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Bertolami - 17 сентября 2025
ПродавецBertolami
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Klondike Auction - 14 сентября 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата14 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Klondike Auction - 14 сентября 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата14 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Via - 25 августа 2025
ПродавецVia
Дата25 августа 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Katz - 17 августа 2025
ПродавецKatz
Дата17 августа 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Klondike Auction - 20 июля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата20 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Russiancoin - 29 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата29 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Artemide Kunstauktionen - 1 февраля 2026
ПродавецArtemide Kunstauktionen
Дата1 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1867 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1867 года "Тип 1861-1870" с буквами BB составляет 50 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1867 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1867 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1867 года со знаком BB?

Для продажи 5 франков 1867 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

