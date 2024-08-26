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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1867 года A "Тип 1861-1870". Париж. Платина (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж. Платина

Аверс монеты - 20 франков 1867 года A "Тип 1861-1870" Париж Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1867 года A "Тип 1861-1870" Париж Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 6,32 гр

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1867 года со знаком A. Париж. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3896 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1093 USD. Торги состоялись 9 февраля 2008.

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Франция 20 франков 1867 A на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
Франция 20 франков 1867 A на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Франция 20 франков 1867 A на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 20 франков 1867 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1867 A на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1867 A на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1867 A на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Франция 20 франков 1867 A на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1867 A на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1867 A на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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