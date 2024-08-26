Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1867 года A "Тип 1861-1870". Париж. Платина (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж. Платина
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1867 года со знаком A. Париж. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3896 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1093 USD. Торги состоялись 9 февраля 2008.
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Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность XF
Цена
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