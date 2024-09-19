Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1867 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,807
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 29725 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2355 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Astarte S.A.
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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