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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1867 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 100 франков 1867 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1867 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,807

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 29725 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2355 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3212 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Astarte S.A. - December 9, 2023
Продавец Astarte S.A.
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1867 BB на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Bolaffi - December 3, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1867 BB на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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