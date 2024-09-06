Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1867 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,345,519
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Maison Palombo за 2450 CHF. Торги состоялись 17 ноября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 2100 NOK
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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