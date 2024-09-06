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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1867 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1867 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1867 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,345,519

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Maison Palombo за 2450 CHF. Торги состоялись 17 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 178 EUR
Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Skanfil Auksjoner AS - April 26, 2024
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 2100 NOK
Франция 10 франков 1867 BB на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Davissons Ltd. - December 6, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Bertolami - April 6, 2023
Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Heritage - September 30, 2021
Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Heritage Eur - November 19, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 BB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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