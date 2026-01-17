flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1856 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,195,698

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:60 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1856 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (4)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1856 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе MDC Monaco за 75 EUR. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1856 BB на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьXF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франция 50 сантимов 1856 BB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1856 BB на аукционе WAG - 7 сентября 2014
ПродавецWAG
Дата7 сентября 2014
СохранностьXF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 50 сантимов 1856 BB на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1856 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 60 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1856 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1856 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1856 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1856 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

