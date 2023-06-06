flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1858 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,558,511

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1858
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 709596 проданному на аукционе cgb.fr за 870 EUR. Торги состоялись 6 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьMS62
Цена
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьMS62
Цена
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Chiswick Auctions - 26 мая 2024
ПродавецChiswick Auctions
Дата26 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS62 GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьMS62
Цена
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Antivm Numismatica - 29 декабря 2023
ПродавецAntivm Numismatica
Дата29 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Stack's - 23 августа 2023
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 6 июня 2023
Продавецcgb.fr
Дата6 июня 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Numismática Leilões - 24 января 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата24 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 24 января 2023
Продавецcgb.fr
Дата24 января 2023
СохранностьAU53
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS62
Цена
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 3 августа 2021
Продавецcgb.fr
Дата3 августа 2021
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 27 июля 2021
Продавецcgb.fr
Дата27 июля 2021
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе Monnaies d'Antan - 29 мая 2021
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата29 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе InAsta - 27 апреля 2021
ПродавецInAsta
Дата27 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1858 A на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1858 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1858 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1858 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1858 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1858 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1858 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1858 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы