Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1858 A Париж
Средняя цена 2300 $
Продажи
2 486
Аверс
Реверс
100 франков 1858 A Париж. Платина
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
100 франков 1858 A Париж. Односторонний оттиск
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 франков 1858 BB Страсбург
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
50 франков 1858 A Париж
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 224
Аверс
Реверс
50 франков 1858 BB Страсбург
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
20 франков 1858 A Париж
Средняя цена 470 $
Продажи
0 259
Аверс
Реверс
20 франков 1858 BB Страсбург
Средняя цена 280 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
10 франков 1858 A Париж
Средняя цена 240 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
10 франков 1858 BB Страсбург
Средняя цена 280 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 франков 1858 A Париж
Средняя цена 140 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
5 франков 1858 BB Страсбург
Средняя цена 780 $
Продажи
0 13
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск