1 франк 1858 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Olivier Goujon Numismatique

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,606,916

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1858
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
Средняя цена (PROOF):29000 USD
График аукционных продаж 1 франк 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Maison Palombo за 26000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1858 A на аукционе San Martino - 6 декабря 2025
Франция 1 франк 1858 A на аукционе San Martino - 6 декабря 2025
ПродавецSan Martino
Дата6 декабря 2025
СохранностьUNC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьXF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 1 франк 1858 A на аукционе cgb.fr - 13 мая 2025
Продавецcgb.fr
Дата13 мая 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе cgb.fr - 24 сентября 2024
Продавецcgb.fr
Дата24 сентября 2024
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 24 марта 2023
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата24 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе Stack's - 8 октября 2022
Франция 1 франк 1858 A на аукционе Stack's - 8 октября 2022
ПродавецStack's
Дата8 октября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU55
Цена
Франция 1 франк 1858 A на аукционе Auctiones - 18 сентября 2022
ПродавецAuctiones
Дата18 сентября 2022
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1858 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1858 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 170 USD для регулярного чекана и 29000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1858 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1858 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1858 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1858 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

