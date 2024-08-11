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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1858 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1858 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1858 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,016,653

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1858
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 1600 CHF. Торги состоялись 17 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (5)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • cgb.fr (2)
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  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Numisma - Portugal (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Монеты и Медали (1)
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе GINZA - February 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1858 BB на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе Soler y Llach - May 9, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1858 BB на аукционе iNumis - December 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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