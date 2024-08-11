Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1858 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,016,653
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1858
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 1600 CHF. Торги состоялись 17 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (2)
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (5)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- cgb.fr (2)
- Coinhouse (1)
- GINZA (1)
- Heritage (4)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (2)
- ibercoin (4)
- iNumis (5)
- Katz (1)
- Künker (2)
- MARCINIAK (1)
- Monnaies d'Antan (2)
- Numisma - Portugal (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (3)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск