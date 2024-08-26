Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1858 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 16,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,982,985
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1858
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1858 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе MDC Monaco за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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