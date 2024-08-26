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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1858 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1858 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1858 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 16,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,982,985

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1858
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1858 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе MDC Monaco за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 5 франков 1858 A на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Франция 5 франков 1858 A на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Numismatica Ferrarese - November 12, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Numismatica Ranieri - June 26, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Tauler & Fau - March 1, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе Heritage - December 10, 2020
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Heritage - December 10, 2020
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция 5 франков 1858 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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