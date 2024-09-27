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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 100 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,928

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1858
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2166 $
Цена в валюте аукциона 321000 JPY
Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Coin Cabinet - June 6, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Stack's - June 1, 2022
Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Bolaffi - December 3, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1858 BB на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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