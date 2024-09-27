Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,928
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1858
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2166 $
Цена в валюте аукциона 321000 JPY
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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