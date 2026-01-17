flag
20 сантимов 1858 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC704,356

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1858
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:320 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1858 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 709601 проданному на аукционе cgb.fr за 1250 EUR. Торги состоялись 6 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьMS60
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 14 января 2025
Продавецcgb.fr
Дата14 января 2025
СохранностьAU
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьXF45
Цена
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьXF40
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 6 июня 2023
Продавецcgb.fr
Дата6 июня 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьVF
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS60
Цена
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 26 октября 2021
Продавецcgb.fr
Дата26 октября 2021
СохранностьXF45
Цена
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 18 сентября 2021
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата18 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьAU
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 8 декабря 2020
Продавецcgb.fr
Дата8 декабря 2020
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 5 марта 2019
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2019
СохранностьMS61
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе cgb.fr - 5 марта 2019
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2019
СохранностьAU55
Цена
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьXF
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS66 PCGS
Цена
7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1858 A на аукционе iNumis - 10 марта 2015
ПродавецiNumis
Дата10 марта 2015
СохранностьVF
Цена
7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1858 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1858 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 320 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1858 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1858 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1858 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1858 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

