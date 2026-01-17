flag
2 франка 1858 года A "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1858 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1858 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,288

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1858
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6200 USD
График аукционных продаж 2 франка 1858 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе MDC Monaco за 12500 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1858 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
4125 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Франция 2 франка 1858 A на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
4780 $
Цена в валюте аукциона 4200 CHF
Франция 2 франка 1858 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1858 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 2 франка 1858 A на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1858 A на аукционе Beaussant Lefèvre - 1 июня 2018
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата1 июня 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1858 A на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1858 A на аукционе Heritage - 9 января 2017
ПродавецHeritage
Дата9 января 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1858 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1858 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1858 года "Тип 1853-1859" с буквами A составляет 6200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1858 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1858 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1858 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1858 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
