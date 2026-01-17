flag
5 франков 1858 года A "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1858 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC26,790

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1858
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
Средняя цена (PROOF):3400 USD
График аукционных продаж 5 франков 1858 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Maître Wattebled за 4200 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Heritage - 4 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата4 августа 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
1599 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
2156 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Künker - 22 марта 2024
ПродавецKünker
Дата22 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2023
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Monedalia.es - 30 ноября 2021
ПродавецMonedalia.es
Дата30 ноября 2021
СохранностьVF20 NGC
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Monnaies d'Antan - 17 ноября 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 ноября 2018
СохранностьVF30 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе iNumis - 9 октября 2018
ПродавецiNumis
Дата9 октября 2018
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Boule - 9 декабря 2016
ПродавецBoule
Дата9 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьPROOF
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе iNumis - 4 июня 2013
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2013
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1858 A на аукционе Künker - 14 марта 2007
ПродавецKünker
Дата14 марта 2007
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1858 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1858 года "Тип 1854-1859" с буквами A составляет 1900 USD для регулярного чекана и 3400 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1858 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1858 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1858 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1858 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

