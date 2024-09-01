Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1858 года A "Тип 1855-1860". Париж. Односторонний оттиск (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж. Односторонний оттиск
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1858 года со знаком A. Париж. Односторонний оттиск. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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