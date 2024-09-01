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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1858 года A "Тип 1855-1860". Париж. Односторонний оттиск (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 100 франков 1858 года A "Тип 1855-1860" Париж Односторонний оттиск - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1858 года A "Тип 1855-1860" Париж Односторонний оттиск - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1858
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1858 года со знаком A. Париж. Односторонний оттиск. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
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Франция 100 франков 1858 A на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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