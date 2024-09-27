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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Maison Palombo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 16,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 31,488

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1858
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе Maison Palombo за 2800 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Palombo (2)
  • WAG (1)
Франция 5 франков 1858 BB на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
885 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Франция 5 франков 1858 BB на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Франция 5 франков 1858 BB на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1858 BB на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
Франция 5 франков 1858 BB на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1858 BB на аукционе Heritage Eur - May 16, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Франция 5 франков 1858 BB на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция 5 франков 1858 BB на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция 5 франков 1858 BB на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1858 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 5 франков 1858 BB на аукционе Creusy Numismatique - March 6, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1858 BB на аукционе JMPG - December 2, 2012
Продавец JMPG
Дата 2 декабря 2012
Сохранность XF40
Цена
Франция 5 франков 1858 BB на аукционе cgb.fr - April 28, 2011
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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