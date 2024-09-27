Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Maison Palombo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 16,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 31,488
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1858
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе Maison Palombo за 2800 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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