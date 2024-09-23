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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 50 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 9,135

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1858
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Klondike Auction за 3250 EUR. Торги состоялись 12 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Продавец Nomisma
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1086 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3553 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Warin Global Investments - January 26, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Франция 50 франков 1858 BB на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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