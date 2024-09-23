Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 9,135
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1858
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Klondike Auction за 3250 EUR. Торги состоялись 12 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3553 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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