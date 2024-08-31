Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1858 года A "Тип 1855-1860". Париж. Платина (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж. Платина
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1858 года со знаком A. Париж. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 10575 USD. Торги состоялись 30 августа 2014.
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Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
10575 $
Цена в валюте аукциона 10575 USD
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность UNC
Цена
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