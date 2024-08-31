Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1858 года A "Тип 1855-1860". Париж. Платина (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж. Платина

Аверс монеты - 100 франков 1858 года A "Тип 1855-1860" Париж Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1858 года A "Тип 1855-1860" Париж Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Платина

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1858
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1858 года со знаком A. Париж. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 10575 USD. Торги состоялись 30 августа 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Goldberg (5)
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
10575 $
Цена в валюте аукциона 10575 USD
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
7475 $
Цена в валюте аукциона 7475 USD
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Франция 100 франков 1858 A на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1858 года Все французские монеты французские платиновые монеты французские монеты номиналом 100 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск