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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 677,326

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1858
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 932 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1200 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Numis.be (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (2)
  • V. GADOURY (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Aurora Numismatica - January 11, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 января 2022
Сохранность VF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 10 франков 1858 BB на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе cgb.fr - April 9, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 9 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Creusy Numismatique - April 22, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 22 апреля 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1858 BB на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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