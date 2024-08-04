Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1858 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 677,326
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1858
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1858 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 932 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1200 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 января 2022
Сохранность VF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Creusy Numismatique
Дата 22 апреля 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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