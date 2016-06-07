flag
50 сантимов 1868 года BB "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1868 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1868 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC9,992,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:360 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1868 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (24)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1868 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 800 проданному на аукционе iNumis за 985 EUR. Торги состоялись 7 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьAU58
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 760 EUR
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Jean ELSEN - 9 декабря 2023
ПродавецJean ELSEN
Дата9 декабря 2023
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьXF45
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Pegasus Auctions - 27 марта 2022
ПродавецPegasus Auctions
Дата27 марта 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Felzmann - 18 января 2021
ПродавецFelzmann
Дата18 января 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Felzmann - 4 марта 2020
ПродавецFelzmann
Дата4 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе cgb.fr - 9 апреля 2019
Продавецcgb.fr
Дата9 апреля 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе iNumis - 7 марта 2017
ПродавецiNumis
Дата7 марта 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Rauch - 20 апреля 2016
ПродавецRauch
Дата20 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе Stephen Album - 16 января 2015
ПродавецStephen Album
Дата16 января 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе SINCONA - 17 октября 2014
ПродавецSINCONA
Дата17 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе cgb.fr - 18 июня 2014
Продавецcgb.fr
Дата18 июня 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 BB на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1868 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1868 года "Тип 1864-1869" с буквами BB составляет 360 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1868 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1868 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1868 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1868 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

