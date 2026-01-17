flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1868 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1868 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1868 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC6,633,998

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:55 USD
График аукционных продаж 5 франков 1868 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (233)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Maison Palombo за 3200 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1868 A на аукционе London Coin Centre Inc. - 11 января 2026
Франция 5 франков 1868 A на аукционе London Coin Centre Inc. - 11 января 2026
ПродавецLondon Coin Centre Inc.
Дата11 января 2026
СохранностьXF
Цена
70 CAD
Цена в валюте аукциона 70 CAD
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьAU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Франция 5 франков 1868 A на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
Франция 5 франков 1868 A на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
ПродавецInAsta
Дата26 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 октября 2025
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 октября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
Франция 5 франков 1868 A на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе InAsta - 1 июля 2025
Франция 5 франков 1868 A на аукционе InAsta - 1 июля 2025
ПродавецInAsta
Дата1 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе WCN - 26 июня 2025
ПродавецWCN
Дата26 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Mowbray Collectables - 24 июня 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата24 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Auctiones - 15 июня 2025
ПродавецAuctiones
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1868 A на аукционе WCN - 12 июня 2025
ПродавецWCN
Дата12 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1868 A на аукционе WCN - 29 мая 2025
ПродавецWCN
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Где купить?
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Coins.ee - 20 января 2026
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Coins.ee - 20 января 2026
ПродавецCoins.ee
Дата20 января 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1868 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1868 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 55 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1868 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1868 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1868 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1868 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
