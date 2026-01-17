ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940
2 франка 1868 года K "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC87,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал2 франка
- Год1868
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворБордо
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету 2 франка 1868 года со знаком K?
Для продажи 2 франка 1868 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
