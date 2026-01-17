flag
20 сантимов 1868 года BB "Тип 1867-1868" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1868 года BB "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1868 года BB "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Veilinghuis Eeckhout bvba

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC200,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:90 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1868 года BB "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (17)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1868 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 553796 проданному на аукционе cgb.fr за 520 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Aureo & Calicó - 24 апреля 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата24 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьUNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Coins NB - 23 апреля 2022
ПродавецCoins NB
Дата23 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе cgb.fr - 3 декабря 2019
Продавецcgb.fr
Дата3 декабря 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Torres de Plata - 20 октября 2019
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Torres de Plata - 20 октября 2019
ПродавецTorres de Plata
Дата20 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Artemide Aste - 2 сентября 2013
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Artemide Aste - 2 сентября 2013
ПродавецArtemide Aste
Дата2 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе iNumis - 4 июня 2013
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе cgb.fr - 24 апреля 2013
Продавецcgb.fr
Дата24 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе iNumis - 11 декабря 2012
ПродавецiNumis
Дата11 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Eeckhout - 12 ноября 2011
ПродавецEeckhout
Дата12 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Artemide Aste - 4 июля 2010
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Artemide Aste - 4 июля 2010
ПродавецArtemide Aste
Дата4 июля 2010
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Heritage - 13 июня 2010
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Heritage - 13 июня 2010
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2010
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1868 BB на аукционе Aureo & Calicó - 11 марта 2010
ПродавецAureo & Calicó
Дата11 марта 2010
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1868 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1868 года "Тип 1867-1868" с буквами BB составляет 90 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1868 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1868 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1868 года со знаком BB?

Для продажи 20 сантимов 1868 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

