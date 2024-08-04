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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1868 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1868 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1868 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,416,208

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1868
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1868 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Maison Palombo за 3200 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Франция 10 франков 1868 A на аукционе Hermes Auctions - July 1, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 1 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 23700 RUB
Франция 10 франков 1868 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 10 франков 1868 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Bertolami - April 6, 2023
Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Artemide Aste - April 2, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - October 21, 2022
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 21 октября 2022
Сохранность UNC
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1868 A на аукционе Aurora Numismatica - May 17, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Франция 10 франков 1868 A на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Франция 10 франков 1868 A на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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