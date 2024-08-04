Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1868 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,416,208
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1868
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1868 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Maison Palombo за 3200 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 1 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 23700 RUB
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Artemide Aste
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 21 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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