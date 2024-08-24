Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1868 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,795
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1868
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1868 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 32498 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5250 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
5250 $
Цена в валюте аукциона 5250 USD
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 6 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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