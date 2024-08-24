Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1868 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 50 франков 1868 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1868 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,795

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1868
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1868 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 32498 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5250 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Bolaffi (1)
  • Boule (1)
  • cgb.fr (2)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (7)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (2)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • UBS (1)
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
5250 $
Цена в валюте аукциона 5250 USD
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
852 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Beaussant Lefèvre - June 20, 2020
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Boule - November 14, 2018
Продавец Boule
Дата 14 ноября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Heritage - September 11, 2018
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 6, 2017
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Heritage - January 9, 2017
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе iNumis - October 14, 2014
Продавец iNumis
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Bolaffi - June 6, 2014
Продавец Bolaffi
Дата 6 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Heritage - January 21, 2014
Франция 50 франков 1868 BB на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1868 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 50 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск