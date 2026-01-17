1 франк 1868 года K "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Где продать монету 1 франк 1868 года со знаком K?

Для продажи 1 франк 1868 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.