flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1868 года K "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC22,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Цены на аукционах (0)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 1 франк 1868 года со знаком K?

Для продажи 1 франк 1868 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1868 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы