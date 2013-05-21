flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1868 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1868 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1868 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC733,227

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 2 франка 1868 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (26)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1868 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 552363 проданному на аукционе cgb.fr за 1260 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.

Сохранность
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата10 марта 2025
СохранностьVF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе La Galerie Numismatique - 22 марта 2019
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата22 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2018
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе La Galerie Numismatique - 30 октября 2018
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата30 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе La Galerie Numismatique - 7 апреля 2018
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата7 апреля 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе La Galerie Numismatique - 9 ноября 2017
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата9 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Jean ELSEN - 12 марта 2016
ПродавецJean ELSEN
Дата12 марта 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Gorny & Mosch - 9 октября 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 октября 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Auctiones - 22 марта 2015
ПродавецAuctiones
Дата22 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Künker - 12 марта 2014
ПродавецKünker
Дата12 марта 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Auctiones - 20 октября 2013
ПродавецAuctiones
Дата20 октября 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Teutoburger - 24 мая 2013
ПродавецTeutoburger
Дата24 мая 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Numis.be - 21 мая 2013
ПродавецNumis.be
Дата21 мая 2013
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1868 BB на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1868 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1868 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1868 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1868 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1868 года со знаком BB?

Для продажи 2 франка 1868 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

