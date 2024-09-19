Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1868 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 726,994
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1868
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1868 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 27264 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 8 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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