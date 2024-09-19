Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1868 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1868 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1868 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 726,994

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1868
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1868 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 27264 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auctiones (1)
  • Busso Peus (1)
  • Creusy Numismatique (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GINZA (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Heritage (3)
  • iNumis (3)
  • Janas (1)
  • Katz (3)
  • Künker (3)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (6)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numismatica Tintinna (1)
  • Olivier Goujon (1)
  • Palombo (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (4)
  • Warin Global Investments (1)
  • Westfälische (1)
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 123 EUR
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Olivier Goujon - April 2, 2022
Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Auctiones - December 12, 2021
Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Warin Global Investments - October 8, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 8 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Janas - March 21, 2020
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1868 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 5 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск