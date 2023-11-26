flag
1 франк 1868 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1868 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1868 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC14,942,298

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
Цены на аукционах (111)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30191 проданному на аукционе Heritage Auctions за 132000 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьНет оценки GENI
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Франция 1 франк 1868 A на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьMS63
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Roschberg Mynthandel AS - 5 октября 2025
ПродавецRoschberg Mynthandel AS
Дата5 октября 2025
СохранностьMS65
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьDETAILS GENI
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Pruvost - 20 апреля 2024
ПродавецPruvost
Дата20 апреля 2024
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 5 апреля 2024
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата5 апреля 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Nomisma - 24 марта 2024
ПродавецNomisma
Дата24 марта 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Olivier Goujon - 5 февраля 2024
ПродавецOlivier Goujon
Дата5 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
ПродавецCoins NB
Дата16 декабря 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Pegasus Auctions - 26 ноября 2023
ПродавецPegasus Auctions
Дата26 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1868 A на аукционе Stephen Album - 25 января 2026
ПродавецStephen Album
Дата25 января 2026
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1868 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1868 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1868 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1868 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1868 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1868 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
