ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1868 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1868 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1868 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC10,230,151

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:210 USD
График аукционных продаж 1 франк 1868 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (46)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1868 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе MDC Monaco за 3200 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Rare Coins - 19 декабря 2025
ПродавецRare Coins
Дата19 декабря 2025
СохранностьMS63 CPRC
Цена
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 18 мая 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата18 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Coin Cabinet - 14 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 мая 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе cgb.fr - 13 мая 2025
Продавецcgb.fr
Дата13 мая 2025
СохранностьAU
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
1355 $
Цена в валюте аукциона 1280 EUR
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Russiancoin - 17 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS64 GENI
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 GENI
Цена
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Coins NB - 27 апреля 2024
ПродавецCoins NB
Дата27 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Antivm Numismatica - 29 декабря 2023
ПродавецAntivm Numismatica
Дата29 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе InAsta - 15 ноября 2023
ПродавецInAsta
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Rio de la Plata - 15 сентября 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе cgb.fr - 25 апреля 2023
Продавецcgb.fr
Дата25 апреля 2023
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Coins NB - 26 ноября 2022
ПродавецCoins NB
Дата26 ноября 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Auctiones - 18 сентября 2022
ПродавецAuctiones
Дата18 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Ibrahim's Collectibles - 4 сентября 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьXF
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе Tauler & Fau - 29 июня 2022
ПродавецTauler & Fau
Дата29 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Франция 1 франк 1868 BB на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1868 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1868 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 210 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1868 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1868 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1868 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1868 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
