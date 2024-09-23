Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1868 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,225,954
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1868
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1868 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Warin Global Investments за 800 EUR. Торги состоялись 15 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 16 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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