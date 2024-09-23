Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1868 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1868 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1868 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,225,954

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1868
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1868 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Warin Global Investments за 800 EUR. Торги состоялись 15 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Artemide Aste (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Aurora Numismatica (1)
  • cgb.fr (3)
  • CNG (1)
  • Creusy Numismatique (2)
  • Del Bosque, Briggs & Bustos (1)
  • Downies (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HAYNAULT (1)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Stack's (1)
  • Status International (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (1)
  • Александр (1)
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 180 CHF
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Александр - June 8, 2022
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе HAYNAULT - April 26, 2022
Продавец HAYNAULT
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Aurora Numismatica - January 11, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 17, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Heritage Eur - November 19, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе cgb.fr - June 16, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 16 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе cgb.fr - April 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Status International - October 18, 2019
Продавец Status International
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Heritage - November 8, 2018
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Heritage - November 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1868 BB на аукционе Warin Global Investments - May 15, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 15 мая 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1868 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 10 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск