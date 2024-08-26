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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1868 года A "Тип 1862-1869". Париж. Односторонний оттиск (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 5 франков 1868 года A "Тип 1862-1869" Париж Односторонний оттиск - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1868 года A "Тип 1862-1869" Париж Односторонний оттиск - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1868
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1868 года со знаком A. Париж. Односторонний оттиск. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе MDC Monaco за 1500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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