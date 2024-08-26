Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1868 года A "Тип 1862-1869". Париж. Односторонний оттиск (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж. Односторонний оттиск
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1868 года со знаком A. Париж. Односторонний оттиск. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе MDC Monaco за 1500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.
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