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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1868 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1868 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1868 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,864,491

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1868
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1868 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе MDC Monaco за 3400 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (9)
Франция 5 франков 1868 A на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 5 франков 1868 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Patrick Guillard Collection - September 30, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
Франция 5 франков 1868 A на аукционе Numismática Leilões - May 11, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Olivier Goujon - April 2, 2022
Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1868 A на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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