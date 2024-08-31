Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1868 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,864,491
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1868
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1868 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе MDC Monaco за 3400 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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