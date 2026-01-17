flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1868 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1868 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1868 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,762,479

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 2 франка 1868 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (60)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 26703 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 14 ноября 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата14 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Ghiglione 1885 - 5 апреля 2025
ПродавецGhiglione 1885
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Франция 2 франка 1868 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 февраля 2025
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 4 декабря 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата4 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 декабря 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Aureo & Calicó - 16 октября 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 10 сентября 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата10 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 6 июня 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата6 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 9 апреля 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата9 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 31 октября 2023
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата31 октября 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 1 августа 2023
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата1 августа 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Stack's - 1 марта 2023
ПродавецStack's
Дата1 марта 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1868 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 11 декабря 2022
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата11 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
Где купить?
Франция 2 франка 1868 A на аукционе Coins.ee - 20 января 2026
ПродавецCoins.ee
Дата20 января 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1868 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1868 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1868 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1868 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1868 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1868 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
