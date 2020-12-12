flag
20 сантимов 1868 года A "Тип 1867-1868" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1868 года A "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1868 года A "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC352,510

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1868 года A "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (6)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Maison Palombo за 450 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1868 A на аукционе Katz - 19 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата19 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Франция 20 сантимов 1868 A на аукционе Goldberg - 29 сентября 2021
Франция 20 сантимов 1868 A на аукционе Goldberg - 29 сентября 2021
ПродавецGoldberg
Дата29 сентября 2021
СохранностьUNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Франция 20 сантимов 1868 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1868 A на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1868 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1868 A на аукционе Heritage Eur - 24 мая 2014
ПродавецHeritage Eur
Дата24 мая 2014
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1868 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1868 года "Тип 1867-1868" с буквами A составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1868 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1868 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1868 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1868 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

