Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1868 года A "Тип 1862-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,223
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1868
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1868 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Hess Divo за 50000 CHF. Торги состоялись 1 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- 51 Gallery (1)
- ALDE & OGN / Guillard (4)
- Auction World (6)
- Cayón (1)
- cgb.fr (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Coin Cabinet (1)
- COINSNET (1)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage (8)
- Hess Divo (4)
- iBelgica (1)
- ibercoin (2)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (1)
- Maître Wattebled (1)
- MDC Monaco (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Palombo (5)
- SINCONA (2)
- Stack's (2)
- Teutoburger (1)
- V. GADOURY (3)
- Warin Global Investments (3)
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1245 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 50 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск