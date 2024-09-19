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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1868 года A "Тип 1862-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 50 франков 1868 года A "Тип 1862-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1868 года A "Тип 1862-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,223

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1868
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1868 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Hess Divo за 50000 CHF. Торги состоялись 1 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (3)
  • Warin Global Investments (3)
Франция 50 франков 1868 A на аукционе Heritage - March 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность AU
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Франция 50 франков 1868 A на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Франция 50 франков 1868 A на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1245 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Франция 50 франков 1868 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Франция 50 франков 1868 A на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 50 франков 1868 A на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Heritage - January 16, 2019
Франция 50 франков 1868 A на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе V. GADOURY - April 18, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1868 A на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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