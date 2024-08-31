Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1868 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,982
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1868
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1868 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30109 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60000 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
14003 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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