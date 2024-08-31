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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1868 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 100 франков 1868 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1868 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,982

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1868
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1868 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30109 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60000 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
14003 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2408 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе V. GADOURY - September 1, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1868 BB на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франков 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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