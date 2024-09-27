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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1870 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1870 A Париж
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 франков 1870 A Париж
Средняя цена 680 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
20 франков 1870 BB Страсбург
Средняя цена 480 $
Продажи
0 50
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