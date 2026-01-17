flag
5 франков 1870 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1870 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1870 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC261,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1870
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:300 USD
График аукционных продаж 5 франков 1870 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1870 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2000 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Höhn - 15 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата15 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Stack's - 29 августа 2025
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Aureo & Calicó - 28 мая 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Aureo & Calicó - 29 апреля 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата29 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Aureo & Calicó - 11 июля 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата11 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Aureo & Calicó - 11 июля 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата11 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Aureo & Calicó - 11 июля 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата11 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Nihon - 9 июня 2024
ПродавецNihon
Дата9 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Katz - 29 мая 2024
ПродавецKatz
Дата29 мая 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 9 апреля 2024
Продавецcgb.fr
Дата9 апреля 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 5 франков 1870 A "Геркулес" на аукционе Naumann - 7 января 2024
ПродавецNaumann
Дата7 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1870 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1870 года "Геркулес" с буквами A составляет 300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1870 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1870 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1870 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1870 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
