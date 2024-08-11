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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Третьей республики (1870-1940)

Всего добавлено монет: 94

Период чеканки Третьей республики
Каталог монет Третья республика 1870-1940
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Год монеты

Монеты Третьей республики с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1912. Париж
 Золото $410 - 2 242Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1910. Париж
 Золото $390 - 0 221Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1909. Париж
 Золото $410 - 0 260Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1911. Париж
 Золото $400 - 2 235Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1908. Париж
 Золото $360 - 0 213Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1882 A. Париж
 Золото $2,500 - 1 312Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1877 A. Париж
 Золото $550 - 3 257Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1913. Париж
 Золото $370 - 0 259Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1875 A. Париж
 Золото $380 - 0 195Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1905 A. Париж
 Золото $360 - 0 108Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1900 A. Париж
 Золото $2,400 $170,000 1 153Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1910. Париж
 Золото $230 - 0 51Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1906 A. Париж
 Золото $420 - 2 118Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
50 франков 1904 A. Париж
 Золото $1,500 - 1 748Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1878 A. Париж
 Золото $340 $36,000 1 164Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1897 A. Париж
 Золото $430 - 0 174Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1914. Париж
 Золото $390 - 0 223Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1895 A. Париж
 Золото $390 $280 0 150Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1907. Париж
 Золото $400 - 2 346Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1901 A. Париж
 Золото $490 - 0 54Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1876 A. Париж
 Золото $370 - 1 178Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1901. Париж
 Золото $210 - 0 48Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1874 A. Париж
 Золото $430 - 0 44Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1904 A. Париж
 Золото $340 - 0 82Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1902 A. Париж
 Золото $330 - 0 33Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1899 A. Париж
 Золото $330 - 0 225Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1935. Париж
 Золото $1,200 $4,200 6 492Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1881 A. Париж
 Золото $2,000 - 0 183Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1886 A. Париж
 Золото $450 - 0 64Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1907. Париж
 Золото $200 - 0 67Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1894 A. Париж
 Золото $54,000 - 0 34Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1893 A. Париж
 Золото $410 $330 0 113Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1911. Париж
 Золото $170 - 0 40Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1906. Париж
 Золото $210 - 0 63Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1904 A. Париж
 Золото $2,300 - 0 166Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1886 A. Париж
 Золото $2,800 $25 2 512Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1899. Париж
 Золото $360 $4,100 0 41Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
50 франков 1878 A. Париж
 Золото $3,200 - 1 181Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1908 A. Париж
 Золото $2,000 - 1 220Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1887 A. Париж
 Золото $440 $29,000 0 43Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1911 A. Париж
 Золото $2,900 - 2 282Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1885 A. Париж
 Золото $2,500 - 0 106Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
50 франков 1900 A. Париж
 Золото $10,000 $58,000 0 37Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1890 A. Париж
 Золото $400 - 1 36Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1936. Париж
 Золото $1,300 $3,900 1 242Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1896 A. Париж
 Золото $400 - 0 227Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1902 A. Париж
 Золото $4,500 - 0 87Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1896 A. Париж
 Золото $240 - 0 109Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1903 A. Париж
 Золото $2,200 - 1 89Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1898 A. Париж
 Золото $450 - 0 133
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