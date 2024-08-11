Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Каталог монет Третьей республики (1870-1940)
Всего добавлено монет: 94
Каталог монет Третья республика 1870-1940
Монеты Третьей республики с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $410 - 2 242
Франция, Третья республика
20 франков 1912. Париж
Золото $390 - 0 221
Франция, Третья республика
20 франков 1910. Париж
Золото $410 - 0 260
Франция, Третья республика
20 франков 1909. Париж
Золото $400 - 2 235
Франция, Третья республика
20 франков 1911. Париж
Золото $360 - 0 213
Франция, Третья республика
20 франков 1908. Париж
Золото $2,500 - 1 312
Франция, Третья республика
100 франков 1882 A. Париж
Золото $550 - 3 257
Франция, Третья республика
20 франков 1877 A. Париж
Золото $370 - 0 259
Франция, Третья республика
20 франков 1913. Париж
Золото $380 - 0 195
Франция, Третья республика
20 франков 1875 A. Париж
Золото $360 - 0 108
Франция, Третья республика
20 франков 1905 A. Париж
Золото $2,400 $170,000 1 153
Франция, Третья республика
100 франков 1900 A. Париж
Золото $230 - 0 51
Франция, Третья республика
10 франков 1910. Париж
Золото $420 - 2 118
Франция, Третья республика
20 франков 1906 A. Париж
Золото $1,500 - 1 748
Франция, Третья республика
50 франков 1904 A. Париж
Золото $340 $36,000 1 164
Франция, Третья республика
20 франков 1878 A. Париж
Золото $430 - 0 174
Франция, Третья республика
20 франков 1897 A. Париж
Золото $390 - 0 223
Франция, Третья республика
20 франков 1914. Париж
Золото $390 $280 0 150
Франция, Третья республика
20 франков 1895 A. Париж
Золото $400 - 2 346
Франция, Третья республика
20 франков 1907. Париж
Золото $490 - 0 54
Франция, Третья республика
20 франков 1901 A. Париж
Золото $370 - 1 178
Франция, Третья республика
20 франков 1876 A. Париж
Золото $210 - 0 48
Франция, Третья республика
10 франков 1901. Париж
Золото $430 - 0 44
Франция, Третья республика
20 франков 1874 A. Париж
Золото $340 - 0 82
Франция, Третья республика
20 франков 1904 A. Париж
Золото $330 - 0 33
Франция, Третья республика
20 франков 1902 A. Париж
Золото $330 - 0 225
Франция, Третья республика
10 франков 1899 A. Париж
Золото $1,200 $4,200 6 492
Франция, Третья республика
100 франков 1935. Париж
Золото $2,000 - 0 183
Франция, Третья республика
100 франков 1881 A. Париж
Золото $450 - 0 64
Франция, Третья республика
20 франков 1886 A. Париж
Золото $200 - 0 67
Франция, Третья республика
10 франков 1907. Париж
Золото $54,000 - 0 34
Франция, Третья республика
100 франков 1894 A. Париж
Золото $410 $330 0 113
Франция, Третья республика
20 франков 1893 A. Париж
Золото $170 - 0 40
Франция, Третья республика
10 франков 1911. Париж
Золото $210 - 0 63
Франция, Третья республика
10 франков 1906. Париж
Золото $2,300 - 0 166
Франция, Третья республика
100 франков 1904 A. Париж
Золото $2,800 $25 2 512
Франция, Третья республика
100 франков 1886 A. Париж
Золото $360 $4,100 0 41
Франция, Третья республика
10 франков 1899. Париж
Золото $3,200 - 1 181
Франция, Третья республика
50 франков 1878 A. Париж
Золото $2,000 - 1 220
Франция, Третья республика
100 франков 1908 A. Париж
Золото $440 $29,000 0 43
Франция, Третья республика
20 франков 1887 A. Париж
Золото $2,900 - 2 282
Франция, Третья республика
100 франков 1911 A. Париж
Золото $2,500 - 0 106
Франция, Третья республика
100 франков 1885 A. Париж
Золото $10,000 $58,000 0 37
Франция, Третья республика
50 франков 1900 A. Париж
Золото $400 - 1 36
Франция, Третья республика
20 франков 1890 A. Париж
Золото $1,300 $3,900 1 242
Франция, Третья республика
100 франков 1936. Париж
Золото $400 - 0 227
Франция, Третья республика
20 франков 1896 A. Париж
Золото $4,500 - 0 87
Франция, Третья республика
100 франков 1902 A. Париж
Золото $240 - 0 109
Франция, Третья республика
10 франков 1896 A. Париж
Золото $2,200 - 1 89
Франция, Третья республика
100 франков 1903 A. Париж
Золото $450 - 0 133
Франция, Третья республика
20 франков 1898 A. Париж
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск