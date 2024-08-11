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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1896 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1896 A Париж
Средняя цена 15000 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
50 франков 1896 A Париж
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
20 франков 1896 A Париж
Средняя цена 400 $
Продажи
0 227
Аверс
Реверс
20 франков 1896 A Париж. Инкус
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 франков 1896 A Париж
Средняя цена 240 $
Продажи
0 109
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