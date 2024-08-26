Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1896 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 400
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1896
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1896 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
18312 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
33600 $
Цена в валюте аукциона 33600 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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