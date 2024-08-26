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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1896 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1896 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1896 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 400

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1896
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1896 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Warin Global Investments (1)
Франция 100 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
18312 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Франция 100 франков 1896 A на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
33600 $
Цена в валюте аукциона 33600 USD
Франция 100 франков 1896 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Франция 100 франков 1896 A на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Франция 100 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1896 A на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1896 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1896 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1896 A на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1896 A на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1896 A на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франков 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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