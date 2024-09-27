Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1896 года A "Тип 1878-1904". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 800
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 50 франков
- Год 1896
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1896 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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