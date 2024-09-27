Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1896 года A "Тип 1878-1904". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 50 франков 1896 года A "Тип 1878-1904" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 50 франков 1896 года A "Тип 1878-1904" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 800

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 50 франков
  • Год 1896
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1896 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • 51 Gallery (1)
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (3)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Chaponnière (2)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Florange (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • HARMERS (2)
  • Heritage (10)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (6)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (9)
  • Leu (1)
  • M&M Basel (1)
  • Maître Wattebled (2)
  • MDC Monaco (7)
  • Monnaies d'Antan (4)
  • Münzenonline (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Numisor (1)
  • Palombo (6)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (3)
  • UBS (4)
  • V. GADOURY (5)
  • Via (1)
  • Warin Global Investments (3)
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
3694 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Warin Global Investments - February 14, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Heritage - August 12, 2021
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1896 A на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 50 франков 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Третьей республики Монеты Франции 1896 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 50 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск