Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1896 года A "Тип 1871-1898". Париж. Инкус (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж. Инкус
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1896 года со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Maison Palombo за 16000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.
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