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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1896 года A "Тип 1871-1898". Париж. Инкус (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж. Инкус

Аверс монеты - 20 франков 1896 года A "Тип 1871-1898" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1896 года A "Тип 1871-1898" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1896
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1896 года со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Maison Palombo за 16000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1896 A на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
17549 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Франция 20 франков 1896 A на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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