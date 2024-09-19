Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1899 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 698,503
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1899
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1899 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2551 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12650 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Olivier Goujon
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2018
Сохранность VG
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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