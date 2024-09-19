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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1899 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1899 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1899 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 698,503

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1899
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1899 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2551 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12650 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 171 EUR
Франция 10 франков 1899 на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 10 франков 1899 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Monnaies d'Antan - November 26, 2022
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Artemide Aste - March 6, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Nomisma - April 14, 2020
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Olivier Goujon - November 18, 2019
Продавец Olivier Goujon
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Heritage - May 10, 2018
Франция 10 франков 1899 на аукционе Heritage - May 10, 2018
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2018
Сохранность VG
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Nomisma - December 12, 2017
Продавец Nomisma
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Monnaies d'Antan - November 18, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1899 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1899 на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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