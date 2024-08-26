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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1901 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1901 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1901 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,643,350

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1901
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1901 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Katz Auction за 1600 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (4)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • cgb.fr (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (4)
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  • Heritage Eur (1)
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  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • Nomisma (2)
  • Numisbalt (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (3)
  • Varesi (1)
  • WAG (1)
  • Александр (2)
Франция 20 франков 1901 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 381 EUR
Франция 20 франков 1901 A на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 340 CHF
Франция 20 франков 1901 A на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Франция 20 франков 1901 A на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Франция 20 франков 1901 A на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Bruun Rasmussen - November 12, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Франция 20 франков 1901 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Франция 20 франков 1901 A на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1901 A на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Франция 20 франков 1901 A на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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