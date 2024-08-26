Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1901 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,643,350
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1901
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1901 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Katz Auction за 1600 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (2)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
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Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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